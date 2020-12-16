Максакова может лишиться квартиры из-за долгов бывшего мужа

Имущественные скандалы в среде звёзд происходят всё чаще.

История Марии Максаковой очень напоминает скандал с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Певица подарила жилплощадь супругу, а тот спешно переписал её на афериста — Мурата Мержоева.

Чтобы вернуть своё роскошное жильё на Краснопресненской набережной, Максакова обратилась в суд, который пошёл навстречу звезде. Сделка по передаче недвижимости была признана незаконной.

Недействительным был также признан брак певицы с Далхатом Халаевым.

Несмотря на это, за ошибками Максаковой тянется шлейф трудноразрешимых проблем.

"Мержоев умудрился подать на меня в Ингушетии регрессный иск. Он якобы давал Далхату какие-то деньги и считает, что вправе требовать их возврата в том числе и с меня. Так как я, мол, несу солидарную ответственность, как бывшая жена. То, что наши супружеские отношения официально признаны недействительными, Мурата, похоже, никак не волнует! Поэтому на днях он намерен привлечь меня в качестве соответчицы", — пожаловалась Максакова "СтарХиту".

На квартиру певицы, на которую она с таким трудом вернула права, наложен арест до выяснения всех обстоятельств дела.