Боня уверена, что вакцина от COVID-19 опасна для женщин

Светская львица показала себя сторонницей заговора.

Телеведущая Виктория Боня поделилась своим представлением о планах мирового правительства.

Модель уверена, что вакцина от коронавируса производства США приводит к женскому бесплодию.

В своём мнении Виктория опирается на статью немецкого медика. Материал, по словам Бони, был настолько разоблачительным, что его спешно удалили.

"Вакцина, которую сейчас везде пропихивают в США или в Германии, эта вакцина содержит какой-то один из компонентов белка, который приводит к бесплодию женщин, и учёный написал о том, что вся эта вакцинация — по сути стерилизация женщин", — заявила Боня.

В такой "подлости" Боня обвинила Билла Гейтса, которого назвала "конченым" и "мразотным".