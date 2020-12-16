"Ваша заноза в заднице": Водонаева обратилась к губернатору

Бывшая участница "Дома-2" предупредила, что не оставит чиновника в покое.

Алена Водонаева рассказала, что приобрела недвижимость в курортном городке Краснодарского края. Светская львица объяснила, что давно мечтала иметь жилплощадь в Геленджике.

Медийная персона отметила, что пока платила взносы за жильё, во всем себе отказывала.

Жильё Водонаева выбрала отменное. Квартира располагается на верхнем этаже. Изюминкой жилья является большая терраса, окна которой смотрят на море и на горы.

Так как инстаграм-дива планирует стать жительницей Краснодарского края, она собирается бороться за коммунальные блага города, в котором купила квартиру.