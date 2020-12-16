Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.
Николай Цискаридзе дружил с Валентином Гафтом. Дочь Гафта Ольга пробовала свои силы в балете.
В 2002 году в возрасте 29-ти лет девушка добровольно рассталась с жизнью.
Артист балета объяснил, что Гафт был хорошим отцом. Ольга ни в чём никогда не нуждалась.
"Уже в детстве у нее была собственная квартира!" — сказал Николай Максимович в эфире Первого канала.
Танцовщик уверен, что на девушку тяжело повлияло расставание родителей. После развода бывшая супруга артиста запретила ему видеться с дочерью.
На самоубийство Ольгу могли толкнуть провал при поступлении в театральное училище, неудачи в балете, а также проблемы в личной жизни.
Сам Гафт считал, что виноват перед дочерью в том, что не поспособствовал её артистической карьере.
"Я хочу сказать всем родителям: выясняя свои отношения, не забывайте, что это сказывается на детях. Не забывайте о своих детях", — отметил Цискаридзе.
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