Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой

Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.

Николай Цискаридзе дружил с Валентином Гафтом. Дочь Гафта Ольга пробовала свои силы в балете.

В 2002 году в возрасте 29-ти лет девушка добровольно рассталась с жизнью.

Артист балета объяснил, что Гафт был хорошим отцом. Ольга ни в чём никогда не нуждалась.

"Уже в детстве у нее была собственная квартира!" — сказал Николай Максимович в эфире Первого канала.

Танцовщик уверен, что на девушку тяжело повлияло расставание родителей. После развода бывшая супруга артиста запретила ему видеться с дочерью.

На самоубийство Ольгу могли толкнуть провал при поступлении в театральное училище, неудачи в балете, а также проблемы в личной жизни.

Сам Гафт считал, что виноват перед дочерью в том, что не поспособствовал её артистической карьере.