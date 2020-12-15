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Ахеджакова рассказала, как конфликтовала с Гафтом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На похоронах Валентина Гафта Лия Ахеджакова заявила, что актёр "не всегда был приятным человеком".

Артистка сообщила, что часто конфликтовала с актёром, но всегда старалась придерживаться с ним хороших рабочих отношений.

"Когда я пришла в "Современник", играла грузинскую бабушку. Мне было страшно, я забыла текст, и Валя повернулся спиной к залу, мне ничего не сказал, но что-то такое передал, лицом, улыбкой, теплом, так что я освободилась… Неоднозначный человек, не всегда приятный. По году мы с ним не разговаривали. Но сейчас я плачу", — отметила Ахеджакова.

Автор: Алексей Корнеев
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