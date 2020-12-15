Определён самый популярный трек уходящего года у россиян

Самым популярным треком у жителей России в 2020 году стал "Девочка, танцуй" исполнителей Artik & Asti.

Также среди россиян были популярны треки канадского исполнителя The Weeknd и Моргенштерна. Об этом сообщили в "Яндекс.Музыке".