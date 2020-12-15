Самым популярным треком у жителей России в 2020 году стал "Девочка, танцуй" исполнителей Artik & Asti.
Также среди россиян были популярны треки канадского исполнителя The Weeknd и Моргенштерна. Об этом сообщили в "Яндекс.Музыке".
"Самым популярным треком стал "Девочка, танцуй" (Artik & Asti); лидерами среди исполнителей в 2020 году стали российский рэпер Моргенштерн и канадец The Weeknd, а среди исполнительниц слушатели отдали предпочтение поп-певицам Zivert и Билли Айлиш. Самой прослушиваемой русскоязычной группой оказался поп-дуэт Artik & Asti, а среди групп, поющих на иностранном языке, первое место заняли метал-рокеры из Rammstein", — сказано в сообщении.
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