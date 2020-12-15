"Оставить в покое": Шнуров обратился к СМИ

Известный музыкант Сергей Шнуров обратился к представителям СМИ с просьбой "оставить его в покое" и прекратить публиковать о нём "сенсации".

Недавно в прессе прошла информация, что Шнуров ждёт ребёнка.

"И я, как публичная персона, привык к вашим фантазиям, но моя жена отнюдь. Оставьте в покое беременную женщину, которая сама не лезет на печатные страницы и вообще сторонится всякой публичности. Не доводите до греха. Пишите про меня", — заявил музыкант.

Так он прокомментировал слова Стаса Барецкого, который заявил, что ребёнка Шнурова будет вынашивать суррогатная мать.