Внебрачного сына Гафта не пустят на похороны актёра

Внебрачного сына Валентина Гафта Вадима Никитина не будет на похоронах актёра во вторник.

Об этом сообщил он сам. По словам Никитина, он очень хочет проводить отца в последний путь, но не может вылететь в Россию из Бразилии из-за карантина.