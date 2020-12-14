Внебрачного сына Валентина Гафта Вадима Никитина не будет на похоронах актёра во вторник.
Об этом сообщил он сам. По словам Никитина, он очень хочет проводить отца в последний путь, но не может вылететь в Россию из Бразилии из-за карантина.
"Утром в тот день я проснулся, и мама мне рассказала, что мой отец Валентин Гафт умер… он уже очень больной был. Но он не умер, он жив во мне и в русском театре… Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву. Простите мои слезы, пожалуйста", — отметил Никитин.
Певица выложила фрагмент того самого номера с ванной, которым должна была завершиться церемония награждения музыкальной премии "Русского радио".