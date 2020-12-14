Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль не слишком озаботилась выбором наркологического диспансера для матери.
Об этом рассказал друг артистки и пластический хирург Владимир Плахотин.
"Дочка повезла маму в тот наркологический диспансер, где все подешевле. Туда бесплатно отвозят человеческий мусор со всей Москвы и Московской области. У нас в Москве много частных хороших больниц. И стоимость обследования в них невелика", — утверждает врач.
По мнению Плахотина, в нормально частной клинике Легкоступову могли спасти.
Певица выложила фрагмент того самого номера с ванной, которым должна была завершиться церемония награждения музыкальной премии "Русского радио".