Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль не слишком озаботилась выбором наркологического диспансера для матери.

Об этом рассказал друг артистки и пластический хирург Владимир Плахотин.

"Дочка повезла маму в тот наркологический диспансер, где все подешевле. Туда бесплатно отвозят человеческий мусор со всей Москвы и Московской области. У нас в Москве много частных хороших больниц. И стоимость обследования в них невелика", — утверждает врач.