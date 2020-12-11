Ксения Собчак назвала власть Санкт-Петербурга "идиотской"

Ксения Собчак рассказала в своём Instagram-аккаунте о том, как провела выходные в северной столице.

Ведущая поведала, что отлично провела время, посещая Эрмитаж и выставку в "Манеже".

Ксению Анатольевну возмутило то, что власти города на Неве не рады в этом году гостям.

Собчак стало жалко рестораторов, которые бедствуют из-за пандемии, так как количество посетителей заведений общепита резко сократилось.