Ксения Собчак рассказала в своём Instagram-аккаунте о том, как провела выходные в северной столице.
Ведущая поведала, что отлично провела время, посещая Эрмитаж и выставку в "Манеже".
Ксению Анатольевну возмутило то, что власти города на Неве не рады в этом году гостям.
Собчак стало жалко рестораторов, которые бедствуют из-за пандемии, так как количество посетителей заведений общепита резко сократилось.
"Приезжайте в Питер, поддерживайте рестораторов, которых зачем-то кошмарит идиотская власть! Ходите на выставки!" — написала возмущенная Собчак в своём микроблоге.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.