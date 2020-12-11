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Война ещё не проиграна: Депп пытается обелить свое запятнанное имя

Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская звезда стал жертвой общественного порицания.

Война ещё не проиграна: Депп пытается обелить свое запятнанное имя

Из-за семейных конфликтов от Джонни Деппа отвернулись коллеги. Кинокомпания Warner Bros, снимающая фильм "Фантастические твари" отобрала у культового актёра Голливуда роль в популярной франшизе.

Депп, который затеял судебные тяжбы с изданием The Sun, остался в проигрыше, однако он не теряет надежды реабилитироваться.

Издание, которое назвало актёра человеком, избивающем жену, сумело доказать, что она не клеветала. Ясность в конфликт внесла супруга Деппа, которая подтвердила факты домашнего насилия.

Депп обратился в суд с просьбой пересмотреть его дело. Судья отметила, что обвинение прессы было "в значительной степени правдой". Депп стремится во что бы то ни стало обелить себя, так как плохая репутация сильно мешает его карьере.

Актёр собирается написать заявление в Апелляционный суд, чтобы оспорить роковое для него решение.

Автор: Елена Былкина
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