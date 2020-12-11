Пригожин оскорбил Шнурова, назвавшему его "холёной моськой"

Противостояние в интернете между лидером группы "Ленинград" и супругом певицы Валерии продолжается.

Шнуров обещал воздерживать от составления стихотворных памфлетов на коллег, однако в одном из интервью фронтмен группы "Ленинград" уже без рифмы зацепил Иосифа Пригожина.

Сергей Шнуров назвал продюсера "холёной моськой" в контексте жалоб Пригожина на бедственное положение артистов.

Пригожин не остался в долгу и тоже придумал лидеру группы "Ленинград" обидный эпитет.

"Лучше быть холёной моськой, чем блохастой дворнягой", — написал Иосиф Игоревич.

Подписчики шоуменов призвали противников прекратить перепалки, которые, по мнению фолловеров, не к лицу настоящим мужчинам.