Противостояние в интернете между лидером группы "Ленинград" и супругом певицы Валерии продолжается.
Шнуров обещал воздерживать от составления стихотворных памфлетов на коллег, однако в одном из интервью фронтмен группы "Ленинград" уже без рифмы зацепил Иосифа Пригожина.
Сергей Шнуров назвал продюсера "холёной моськой" в контексте жалоб Пригожина на бедственное положение артистов.
Пригожин не остался в долгу и тоже придумал лидеру группы "Ленинград" обидный эпитет.
"Лучше быть холёной моськой, чем блохастой дворнягой", — написал Иосиф Игоревич.
Подписчики шоуменов призвали противников прекратить перепалки, которые, по мнению фолловеров, не к лицу настоящим мужчинам.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.