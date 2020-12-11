"Усатая шляпа!": Галкин пытал Боярского современной музыкой

Главный мушкетёр страны предрёк будущему поколению полную деградацию.

Михаил Боярский стал гостем передачи "Музыкалити", которую ведёт Максим Галкин.

Михаилу Сергеевичу дали прослушать несколько современных композиций. Актёр советского кино с трудом сдерживал эмоции.

Когда музыкальная "экзекуция" прекратилась, исполнитель роли Д'Артаньяна заявил, что ему не по пути с тем поколением, которому нравится подобная музыка.

"Напрасно, наверное, вы меня сюда позвали… Я ничего не понимаю в этом… Кроме пацанов, которые сидят там и говорят за просмотром: "Козел! Уберите его с экрана, что он тут? Кто его позвал? Какой идиот?" Ну действительно, я с другой планеты", — сказал раздосадованный Боярский.

Чтобы как-то избавиться от шока Михаил Сергеевич стал вспоминать кумиров прошлого. "Антидотом" для актёра стали имена легенд музыкальной культуры СССР — Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. Артист призвал молодое поколение брать пример с этих легендарных личностей.