Главный мушкетёр страны предрёк будущему поколению полную деградацию.
Михаил Боярский стал гостем передачи "Музыкалити", которую ведёт Максим Галкин.
Михаилу Сергеевичу дали прослушать несколько современных композиций. Актёр советского кино с трудом сдерживал эмоции.
Когда музыкальная "экзекуция" прекратилась, исполнитель роли Д'Артаньяна заявил, что ему не по пути с тем поколением, которому нравится подобная музыка.
"Напрасно, наверное, вы меня сюда позвали… Я ничего не понимаю в этом… Кроме пацанов, которые сидят там и говорят за просмотром: "Козел! Уберите его с экрана, что он тут? Кто его позвал? Какой идиот?" Ну действительно, я с другой планеты", — сказал раздосадованный Боярский.
Чтобы как-то избавиться от шока Михаил Сергеевич стал вспоминать кумиров прошлого. "Антидотом" для актёра стали имена легенд музыкальной культуры СССР — Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. Артист призвал молодое поколение брать пример с этих легендарных личностей.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.