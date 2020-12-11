Анатолий Цой встречается с падчерицей Стаса Михайлова

Экс-солист MBAND уже снял свою возлюбленную в откровенных сценах своего нового клипа "Одеяльная".

Певец Анатолий Цой, который победил в вокальном шоу "Маска" на НТВ, уже несколько месяцев встречается с падчерицей Стаса Михайлова Евой Канчельскис.

31-летний музыкант встретился с Евой на одном из публичных мероприятий. Межу молодыми людьми завязался роман.

Ева проявила себя преданной подругой, так как очень поддерживала Анатолия, когда он попал в серьезную аварию, пережил несколько операций и прошёл длительный курс реабилитации.