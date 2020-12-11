Экс-солист MBAND уже снял свою возлюбленную в откровенных сценах своего нового клипа "Одеяльная".
Певец Анатолий Цой, который победил в вокальном шоу "Маска" на НТВ, уже несколько месяцев встречается с падчерицей Стаса Михайлова Евой Канчельскис.
31-летний музыкант встретился с Евой на одном из публичных мероприятий. Межу молодыми людьми завязался роман.
Ева проявила себя преданной подругой, так как очень поддерживала Анатолия, когда он попал в серьезную аварию, пережил несколько операций и прошёл длительный курс реабилитации.
"Ребята понравились друг другу, им было комфортно работать вместе, проскочила искра, как говорится. Сейчас они проводят много времени вместе, но не афишируют отношения, знают только родные и близкие друзья. Толя красиво ухаживает, Ева уже представила его своей семье — маме Инне и знаменитому отчиму Стасу Михайлову. Хотя, понятно, что они и так были знакомы, как-никак коллеги по сцене", — рассказали инсайдеры журналу "СтарХит".
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.