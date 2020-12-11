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Анастасию Волочкову едва не сожгли на костре

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра решила примерить на себя роль певицы.

Балерина не оставляет мыслей проявить себя в новом качестве. Эпатажная танцовщица вознамерилась проявить себя в качестве исполнительницы. Чтобы ярче заявить о себе, Анастасия Волочкова снялась в зрелищном клипе. В ролике на свою новую песню балерину окружают костры. Процесс съёмок в таком пожароопасном клипе мог закончился для Волочковой печально.

В своём Instagram-аккаунте Анастасия пожаловалась, что упала, запутавшись в длинной тюлевой юбке. Так как вокруг полыхал огонь, то танцовщица рисковала получить ожоги или даже сгореть.

"Вчера на съемке клипа меня чуть было не сожгли в огне, как Жанну д'Арк", Но ради этой истории стоило рисковать", — написала Волочкова в своём микроблоге.

Автор: Елена Былкина
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