Анастасию Волочкову едва не сожгли на костре

Экс-прима Большого театра решила примерить на себя роль певицы.

Балерина не оставляет мыслей проявить себя в новом качестве. Эпатажная танцовщица вознамерилась проявить себя в качестве исполнительницы. Чтобы ярче заявить о себе, Анастасия Волочкова снялась в зрелищном клипе. В ролике на свою новую песню балерину окружают костры. Процесс съёмок в таком пожароопасном клипе мог закончился для Волочковой печально.

В своём Instagram-аккаунте Анастасия пожаловалась, что упала, запутавшись в длинной тюлевой юбке. Так как вокруг полыхал огонь, то танцовщица рисковала получить ожоги или даже сгореть.