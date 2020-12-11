Пьяный и вооружённый Стас Барецкий атаковал Калашникову

Скандального шоумена снова потянуло на "подвиги".

Актер и бывший член группировки "Ленинград" Стас Барецкий вооружился травматическим пистолетом и видеокамерой и стал ломиться в дверь в гостиничный номер певицы Анны Калашниковой.

инцидент произошёл в Крыму, куда Калашникова прибыла для концертного выступления.

Модель и бывшая пассия Прохора Шаляпина не на шутку испугалась.

"Аня, открой! Аня открой! Это мой ребенок! Мой, а не Шаляпина", — кричал Барецкий, пытаясь выломать дверь.

Калашникова была вынуждена вызвать полицию.

Стражам правопорядка она объяснила, что не знакома со Стасом Барецким.