Скандального шоумена снова потянуло на "подвиги".
Актер и бывший член группировки "Ленинград" Стас Барецкий вооружился травматическим пистолетом и видеокамерой и стал ломиться в дверь в гостиничный номер певицы Анны Калашниковой.
инцидент произошёл в Крыму, куда Калашникова прибыла для концертного выступления.
Модель и бывшая пассия Прохора Шаляпина не на шутку испугалась.
"Аня, открой! Аня открой! Это мой ребенок! Мой, а не Шаляпина", — кричал Барецкий, пытаясь выломать дверь.
Калашникова была вынуждена вызвать полицию.
Стражам правопорядка она объяснила, что не знакома со Стасом Барецким.
"Это была просто жесть! Я знать не знаю этого человека! Тем более ни о каких совместных детях не может быть и речи", — сказала Калашникова.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.