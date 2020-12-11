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Сестра Ефремова сравнила историю брата с тайной перевала Дятлова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

64-летняя Анастасия Ефремова рассказала о своём любимом брате.

Сестра Ефремова сравнила историю брата с тайной перевала Дятлова

Сводная сестра актёра Михаила Ефремова по отцу Анастасия поведала, что всегда была дружна с братом, который не жалел для неё ни времени, ни денег.

Анастасия Ефремова уверена, что именно пандемия негативно отразилась на Михаиле Ефремове.

По её словам, актёр растерялся, как и все. Раньше артист был занят работой и ему некогда было выпивать, а как только началась эпидемия, он потерял контроль над собой.

Женщина горой стоит за своего брата, объясняя, что до конца не верит в то, что за рулём был Ефремов.

"Я очень долгое время, да и по сию пору, не слишком уверена, что он был в этой машине. Этого мне не доказал никто. Это все очень странная история… Это все странно. Понимаю, что это как перевал Дятлова — мы никогда не узнаем правды. Никогда", — рассказала старшая сестра Ефремова в передаче "Судьба человека".

Она беспокоиться о брате, обращая внимание на то, что Михаил Ефремов уже не молод (артисту 57 лет).

Анастасия объяснила, что все родственники и друзья актёра приложат максимум усилий, чтобы вызволить его из тюрьмы.

"Мы пройдем весь этот путь — все, что можно — будет сделано. И кассация, и прошение о помиловании, и попытки примирения — будет абсолютно все будет сделано", — сказала Ефремова.

Женщина объяснила, что София Кругликова не собирается разводиться с Ефремовым. Она очень хвалила невестку за стойкость и мужество.

 

Автор: Елена Былкина
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