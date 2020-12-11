64-летняя Анастасия Ефремова рассказала о своём любимом брате.
Сводная сестра актёра Михаила Ефремова по отцу Анастасия поведала, что всегда была дружна с братом, который не жалел для неё ни времени, ни денег.
Анастасия Ефремова уверена, что именно пандемия негативно отразилась на Михаиле Ефремове.
По её словам, актёр растерялся, как и все. Раньше артист был занят работой и ему некогда было выпивать, а как только началась эпидемия, он потерял контроль над собой.
Женщина горой стоит за своего брата, объясняя, что до конца не верит в то, что за рулём был Ефремов.
"Я очень долгое время, да и по сию пору, не слишком уверена, что он был в этой машине. Этого мне не доказал никто. Это все очень странная история… Это все странно. Понимаю, что это как перевал Дятлова — мы никогда не узнаем правды. Никогда", — рассказала старшая сестра Ефремова в передаче "Судьба человека".
Она беспокоиться о брате, обращая внимание на то, что Михаил Ефремов уже не молод (артисту 57 лет).
Анастасия объяснила, что все родственники и друзья актёра приложат максимум усилий, чтобы вызволить его из тюрьмы.
"Мы пройдем весь этот путь — все, что можно — будет сделано. И кассация, и прошение о помиловании, и попытки примирения — будет абсолютно все будет сделано", — сказала Ефремова.
Женщина объяснила, что София Кругликова не собирается разводиться с Ефремовым. Она очень хвалила невестку за стойкость и мужество.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.