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В Сети ответили певице из Украины, протестующей против концертов в РФ

Шоу-бизнес

Поп-дива из Незалежной явно переоценила свою популярность в России.

В Сети ответили певице из Украины, протестующей против концертов в РФ

Исполнительница из украинской группы The Hardkiss Юлия Санина упрекнула тех артистов, которые считают себя выше политики.

Она убеждена, что в России не следует выступать.

Санина убеждена, что такое протестное игнорирование российских площадок поможет россиянам "посмотреть иначе на ситуацию, задуматься, что что-то здесь не то". Об этом певица рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи".

Подобное заявление рассмешило интернет-пользователей, так как слова прозвучали из уст певицы, которую в нашей стране мало кто знает.

"Это кто вообще?" — вопрошали недоумевающие россияне.

"Вот зачем я это на ночь прочитал? Теперь всю ночь спать не буду. Такая пища для размышлений. Ведь что-то здесь не то! Почему же, ну почему она не ездит с концертами в Россию?" — язвили в Сети.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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