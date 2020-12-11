В Сети ответили певице из Украины, протестующей против концертов в РФ

Поп-дива из Незалежной явно переоценила свою популярность в России.

Исполнительница из украинской группы The Hardkiss Юлия Санина упрекнула тех артистов, которые считают себя выше политики.

Она убеждена, что в России не следует выступать.

Санина убеждена, что такое протестное игнорирование российских площадок поможет россиянам "посмотреть иначе на ситуацию, задуматься, что что-то здесь не то". Об этом певица рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи".

Подобное заявление рассмешило интернет-пользователей, так как слова прозвучали из уст певицы, которую в нашей стране мало кто знает.