Поп-дива из Незалежной явно переоценила свою популярность в России.
Исполнительница из украинской группы The Hardkiss Юлия Санина упрекнула тех артистов, которые считают себя выше политики.
Она убеждена, что в России не следует выступать.
Санина убеждена, что такое протестное игнорирование российских площадок поможет россиянам "посмотреть иначе на ситуацию, задуматься, что что-то здесь не то". Об этом певица рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи".
Подобное заявление рассмешило интернет-пользователей, так как слова прозвучали из уст певицы, которую в нашей стране мало кто знает.
"Это кто вообще?" — вопрошали недоумевающие россияне.
"Вот зачем я это на ночь прочитал? Теперь всю ночь спать не буду. Такая пища для размышлений. Ведь что-то здесь не то! Почему же, ну почему она не ездит с концертами в Россию?" — язвили в Сети.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.