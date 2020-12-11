Ирина Безрукова призналась, что хотела наложить на себя руки

Экс-супруга Сергея Безрукова рассказала о самом тяжёлом периоде её жизни.

Одна из самых обворожительных российских актрис театра и кино вспомнила, как почувствовала, что с сыном Андреем произошло нечто ужасное. Она попросила друзей вскрыть дверь в квартиру сына. Парня нашли мертвым.

Потеря единственного сына от первого брака с актёром Игорем Ливановым стала для Ирины тяжелым ударом.

Актриса рассказала, что не понимала, зачем ей дальше жить.

"Я тогда поехала отдыхать в элитный санаторий под Казанью. И вот вышла я на балкон своего номера, посмотрела вниз и подумала: "А что меня держит?", — рассказала Ирина в интервью журналу Starhit.

Безрукова призналась, что это была минутная слабость. Она сумела взять себя в руки, представив, что напишут после этого инцидента в прессе. Кроме того, она знала, что такой поступок не одобрил бы её сын Андрей.