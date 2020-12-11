Экс-супруга Сергея Безрукова рассказала о самом тяжёлом периоде её жизни.
Одна из самых обворожительных российских актрис театра и кино вспомнила, как почувствовала, что с сыном Андреем произошло нечто ужасное. Она попросила друзей вскрыть дверь в квартиру сына. Парня нашли мертвым.
Потеря единственного сына от первого брака с актёром Игорем Ливановым стала для Ирины тяжелым ударом.
Актриса рассказала, что не понимала, зачем ей дальше жить.
"Я тогда поехала отдыхать в элитный санаторий под Казанью. И вот вышла я на балкон своего номера, посмотрела вниз и подумала: "А что меня держит?", — рассказала Ирина в интервью журналу Starhit.
Безрукова призналась, что это была минутная слабость. Она сумела взять себя в руки, представив, что напишут после этого инцидента в прессе. Кроме того, она знала, что такой поступок не одобрил бы её сын Андрей.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.