PR-директор главного "нанайца" страны объяснил, кто помешал счастью супругов.
Вадим Горжанкин, который стал настоящим "рупором" Бари Алибасова, рассказал о неприязненных отношениях дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги и Бари Каримовича.
По словам представителя Бари Алибасова, именно Ольга внесла разлад в семейную идиллию звёздной четы.
"Его позиция всегда была одна — Ольга является причиной раздора между ними и Лидией Николаевной. Как он говорит, что с ее появлением начались все проблемы. В том числе, даже и развалился брак", — объяснил PR-специалист в интервью Пятому каналу.
Горжанкин признал, что Алибасов и Федосеева-Шукшина не жили вместе, а лишь иногда вместе проводили время.
"Артисты не склонны жить всем известной привычной жизнью. Поэтому действительно, по факту, они не жили под одной крышей. Да, иногда на отдых они ездили, в течение недели в среднем могли пожить. Но в среде артистов — это норма", — сказал Горжанкин.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.