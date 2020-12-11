Директор Алибасова рассказал о коварстве дочери Федосеевой-Шукшиной

PR-директор главного "нанайца" страны объяснил, кто помешал счастью супругов.

Вадим Горжанкин, который стал настоящим "рупором" Бари Алибасова, рассказал о неприязненных отношениях дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги и Бари Каримовича.

По словам представителя Бари Алибасова, именно Ольга внесла разлад в семейную идиллию звёздной четы.

"Его позиция всегда была одна — Ольга является причиной раздора между ними и Лидией Николаевной. Как он говорит, что с ее появлением начались все проблемы. В том числе, даже и развалился брак", — объяснил PR-специалист в интервью Пятому каналу.

Горжанкин признал, что Алибасов и Федосеева-Шукшина не жили вместе, а лишь иногда вместе проводили время.