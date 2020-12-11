Оперная певица поставила на место некомпетентного критика.
В проекте НТВ "Суперстар. Возвращение" вспоминают хиты звёзд 90-х. Вместе с любимыми исполнителями из глубин небытия появился один из самых зловредных критиков прошлого Сергей Соседов. Беспощадный судья по старой памяти разносит всех, чьё выступление кажется ему бесталанным.
Соседов в очередном выпуске шоу замахнулся на приглашённую звезду мирового масштаба. Оперная дива Светлана Касьян выступила в дуэте с Владом Сташевским с песней "Я не буду тебя больше ждать".
Выступление Касьян, которая удостоилась высочайшей похвалы самого Папы Римского Франциска, не впечатлило Соседова.
"Слабые низы и жидкие колоратуры. Это было в одну дуду, никаких красок в голосе, поэтому ноль баллов!" — разнёс Соседов вокальные способности оперной певицы, выступающей на самых престижных мировых сценах.
Касьян осадила критика, обвинив в его в безграмотности.
"Когда меня критиковали в мире оперы и по делу, я прислушивалась и работала еще больше. Но этот случай меня просто возмутил. "Жидкие колоратуры и низы", говорите? Да их там вообще не было! Соседов, за плечами которого только музыкальная школа по классу фортепиано и посещение лекций в музыкальном училище и консерватории просто в качестве самообразования, сам не знает, что это такое. Подзабытый скандалист без багажа!" — ответила Касьян зарвавшемуся критику.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.