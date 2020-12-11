Соседов вывел из себя любимую певицу Папы Римского

Оперная певица поставила на место некомпетентного критика.

В проекте НТВ "Суперстар. Возвращение" вспоминают хиты звёзд 90-х. Вместе с любимыми исполнителями из глубин небытия появился один из самых зловредных критиков прошлого Сергей Соседов. Беспощадный судья по старой памяти разносит всех, чьё выступление кажется ему бесталанным.

Соседов в очередном выпуске шоу замахнулся на приглашённую звезду мирового масштаба. Оперная дива Светлана Касьян выступила в дуэте с Владом Сташевским с песней "Я не буду тебя больше ждать".

Выступление Касьян, которая удостоилась высочайшей похвалы самого Папы Римского Франциска, не впечатлило Соседова.

"Слабые низы и жидкие колоратуры. Это было в одну дуду, никаких красок в голосе, поэтому ноль баллов!" — разнёс Соседов вокальные способности оперной певицы, выступающей на самых престижных мировых сценах.

Касьян осадила критика, обвинив в его в безграмотности.