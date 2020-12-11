"Минус ребро": Кузьмина рассказала о жертвах "Ледникового периода"

Актриса поведала, чего ей стоило выбиться в лидеры на ледовом шоу.

Коллега Ольги Кузьминой по "Ледниковому периоду" Ирина Пегова в своём микроблоге выразила уверенность, что именно пара Кузьмина и Александр Энберт получит "золото" на проекте, популяризирующем фигурное катание.

Ольга Кузьмина не стала раскрывать карты раньше времени, однако уже подвела некоторые итоги своего участия в ледовом шоу.

Актриса рассказала, что тренировалась с серьезной травмой. Ольга сломала ребро, но, преодолевая боль, продолжила прокат, так как была увлечена процессом.

"Тогда все, что касалось фигурного катания, было для меня ново. Я только начала узнавать, где ребра на коньках, и теперь я это точно знаю, как и знаю, где они находятся у человека!" — написала Кузьмина в своём Instagram.

Не избежали травм и другие участники ледового проекта. Ольга Бузова попала в больницу, так как сломала ребра, а Влад Топалов признался, что после травмы на льду ему пришлось прибегнуть к помощи хирургов.

Поклонники актрисы забросали её вопросами о том, правда ли они с Энбертом стали абсолютными лидерами "Ледникового периода". Ольга Кузьмина пока хранит интригу.