Юлия Савичева рассказала о том, как её брак чуть не развалился

Певица впервые откровенно рассказала о проблемах в семье.

Звёздные браки крайне уязвимы. Те немногочисленные пары селебрити, которые умудряются сохранять супружеский союз, вызывают похвалу и восхищение общественности.

Юлия Савичева и Александр Аршинов, которые вместе уже десять лет, находят похвалу и одобрение публики. Однако за внешним благополучием скрываются "подводные камни".

В семье звёзд бушуют бури, которые остаются "за кадром". Об одном таком кризисном моменте в своей семейной жизни рассказала Юлия Савичева.

Выпускница "Фабрики звезд" призналась, что была с мужем на грани развода. Певица объяснила, что сама была причиной семейного разлада.

"Я чувствовала, что мой мир рушится. Что все рушится, и я в этом виновата. Тяжелее всего было это признать и сказать ему", — рассказала исполнительница в анонсе передачи "Секрет на миллион" телеканала НТВ.

Супруги проявили мудрость и терпение и сумели спасти брак. Позже у них появилась дочка Анна, которая воспитывается у родственников мужа в Португалии.

Первого своего ребёнка, по словам Савичевой, она потеряла. Выкидыш, по её мнению, случился из-за непомерных нагрузок и изнуряющего графика работы.