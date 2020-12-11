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Юлия Савичева рассказала о том, как её брак чуть не развалился

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица впервые откровенно рассказала о проблемах в семье.

Юлия Савичева рассказала о том, как её брак чуть не развалился

Звёздные браки крайне уязвимы. Те немногочисленные пары селебрити, которые умудряются сохранять супружеский союз, вызывают похвалу и восхищение общественности.

Юлия Савичева и Александр Аршинов, которые вместе уже десять лет, находят похвалу и одобрение публики. Однако за внешним благополучием скрываются "подводные камни".

В семье звёзд бушуют бури, которые остаются "за кадром". Об одном таком кризисном моменте в своей семейной жизни рассказала Юлия Савичева.

Выпускница "Фабрики звезд" призналась, что была с мужем на грани развода. Певица объяснила, что сама была причиной семейного разлада.

"Я чувствовала, что мой мир рушится. Что все рушится, и я в этом виновата. Тяжелее всего было это признать и сказать ему", — рассказала исполнительница в анонсе передачи "Секрет на миллион" телеканала НТВ.

Супруги проявили мудрость и терпение и сумели спасти брак. Позже у них появилась дочка Анна, которая воспитывается у родственников мужа в Португалии.

Первого своего ребёнка, по словам Савичевой, она потеряла. Выкидыш, по её мнению, случился из-за непомерных нагрузок и изнуряющего графика работы.

Автор: Елена Былкина
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