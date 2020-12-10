Бородина объяснила, почему не хочет судиться с хейтерами

Ведущая "Дома-2" пообщалась с подписчиками в режиме вопрос-ответ.

Ксения Бородина объяснила, что не находит нужным наказывать тех, кто поливает её грязью.

Она уверена, что яростным критикам их негатив вернётся сполна. Ведущая возлагает в этом вопросе надежду на Бога. Кроме того, она верит в закон кармы.

"Ударит оттуда, откуда не ждешь", — объяснила Бородина.

Всем недоброжелателям она посоветовала вместо того, чтобы копить агрессию и выплёскивать её на людей, которые чего-то добились в жизни, заняться собственной жизнью.