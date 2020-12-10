Елена Ксенофонтова рассказала о муже-тиране

Звезда "Кухни" поведала, что скрывалось за обманчивой идиллией её супружеских отношений.

Свою супружескую жизнь Елена Ксенофонтова сравнила с адом.

47-летняя актриса призналась, что муж, с которым она прожила 9 лет, её избивал и сумел подчинить себе. Женщина всё же нашла в себе силы прервать нездоровые отношения.

"Ад начался: развод, побег, судебный процесс… Я этого человека панически боялась. Могла выйти из подъезда увидеть его и начать задыхаться. У меня поднималась температура, я хваталась за машины… В какой-то момент я вдруг поняла, что он у меня в голове стал огромным, со сверхспособностями, а я, маленькая, сижу в уголке и жду, когда меня пожрут", — рассказала Ксенофонтова Агате Муцениеце в передаче "Честный развод".

Женщина, чтобы освободиться от преследующих её страхов, обратилась к психологу. Она, по совету специалиста, начала перечислять то, за что может сказать мужу спасибо.

В числе прочих благодарностей он написала: "Спасибо, что ты меня просто не убил".