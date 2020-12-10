Сыну Армена Джигарханяна Степану почти удалось заставить бывшую супругу отчима замолчать. Он призвал её перестать пиариться на имени покойного артиста, однако у женщины открылось "второе дыхание"..
Высказывание Евгения Петросяна о том, что Джигарханян умирал в муках, потому что за ним плохо ухаживали, придало Виталине новые силы для публичных дискуссий.
Виталина Цымбалюк-Романовская снова стала гостем скандального ток-шоу. Женщина уверена, что Армену Борисовичу мешали вернуться к ней.
"Я точно знаю, что он хотел ко мне вернуться. Но ему не позволили. Его отстранили от всех", — объяснила пианистка в эфире программы "Пусть говорят".
Виталина объяснила, что ей пришло сообщение, в котором она нашла подтверждение своим страшным догадкам.
По словам экс-супруги народного артиста СССР, ей рассказали, как страшны были последние годы Армена Борисовича. Из источника Виталина узнала, что Джигарханян находился в измождённом состоянии — как будто его плохо кормили и не обрабатывали пролежни.
Кто именно сообщил ей такие сведения, Виталина отказалась сказать.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.