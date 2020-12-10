Цымбалюк-Романовская объяснила, откуда она знает о муках Джигарханяна

Сыну Армена Джигарханяна Степану почти удалось заставить бывшую супругу отчима замолчать. Он призвал её перестать пиариться на имени покойного артиста, однако у женщины открылось "второе дыхание"..

Высказывание Евгения Петросяна о том, что Джигарханян умирал в муках, потому что за ним плохо ухаживали, придало Виталине новые силы для публичных дискуссий.

Виталина Цымбалюк-Романовская снова стала гостем скандального ток-шоу. Женщина уверена, что Армену Борисовичу мешали вернуться к ней.

"Я точно знаю, что он хотел ко мне вернуться. Но ему не позволили. Его отстранили от всех", — объяснила пианистка в эфире программы "Пусть говорят".

Виталина объяснила, что ей пришло сообщение, в котором она нашла подтверждение своим страшным догадкам.

По словам экс-супруги народного артиста СССР, ей рассказали, как страшны были последние годы Армена Борисовича. Из источника Виталина узнала, что Джигарханян находился в измождённом состоянии — как будто его плохо кормили и не обрабатывали пролежни.

Кто именно сообщил ей такие сведения, Виталина отказалась сказать.