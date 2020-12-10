Михаил Цивин оставил жену и ребёнка ради Дрожжиной

Наталья Дрожжина выступила в роли роковой женщины-разлучницы.

Супруги, о махинациях которых уже ходят легенды, не раз объясняли, что не заинтересованы в том, чтобы накапливать богатства.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин уверяли, что им некому оставить недвижимость, так как у них нет детей.

Однако у солидного имущества предприимчивой парочки всё-таки есть потенциальный наследник.

У Цивина от первого брака взрослый сын. Михаил расстался со своей первой женой ради брака с Натальей Дрожжиной.

С сыном, однако, он отношения не прервал. Юрист дал ему престижное образование и обеспечил отпрыску безбедное существование.

Семейные узы парочки, которую метко сравнили с лисой Алисой и котом Базилио, оказались на редкость крепкими. Объясняется это, возможно, тем, что у супругов имеются общие интересы.