Наталья Дрожжина выступила в роли роковой женщины-разлучницы.
Супруги, о махинациях которых уже ходят легенды, не раз объясняли, что не заинтересованы в том, чтобы накапливать богатства.
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин уверяли, что им некому оставить недвижимость, так как у них нет детей.
Однако у солидного имущества предприимчивой парочки всё-таки есть потенциальный наследник.
У Цивина от первого брака взрослый сын. Михаил расстался со своей первой женой ради брака с Натальей Дрожжиной.
С сыном, однако, он отношения не прервал. Юрист дал ему престижное образование и обеспечил отпрыску безбедное существование.
Семейные узы парочки, которую метко сравнили с лисой Алисой и котом Базилио, оказались на редкость крепкими. Объясняется это, возможно, тем, что у супругов имеются общие интересы.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.