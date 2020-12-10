Малышева пришла без маски на премьеру фильма "Неадекватные люди-2"

В кинотеатре "Каро 11 Октябрь" показали премьеру фильма "Неадекватные люди 2".

Картина является продолжением фильма 2010 года и рассказывает о том, как сложилась судьба полюбившихся героев.

Первая часть фильма была очень успешна. Создатели сиквела надеются, что вторая часть картины тоже придётся зрителям по душе.

Премьерный показ посетили такие медийные персоны, как Ирина Горбчева, Алика Смехова, Родион Газманов.

По красной дорожке прошлись также Елена Малышева в компании Арины Шараповой. Присутствующие обратили внимание на то, что Малышева была без маски и не соблюдала социальную дистанцию.

Отношение телелекаря к коронавирусу отличается своеобразием. Малышева скептически относится к всеобщей панике по поводу эпидемии COVID-19, называя опасный вирус "чудесным".