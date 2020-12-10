Дочь Ефремова объяснила, почему Дорошина осталась бездетной

Дочь актера Олега Ефремова Анастасия поведала печальную историю жизни народной артистки РСФСР.

Актриса, получившая известность благодаря роли Надюхи из кинофильма "Любовь и голуби", была дважды замужем. Первым её супругом был Олег Даль, а вторым — художник по свету Владимир Ишков.

Нина Дорошина любила Олега Ефремова. Она забеременела от него на заре их отношений, однако побоялась рожать ребёнка.