Дочь актера Олега Ефремова Анастасия поведала печальную историю жизни народной артистки РСФСР.
Актриса, получившая известность благодаря роли Надюхи из кинофильма "Любовь и голуби", была дважды замужем. Первым её супругом был Олег Даль, а вторым — художник по свету Владимир Ишков.
Нина Дорошина любила Олега Ефремова. Она забеременела от него на заре их отношений, однако побоялась рожать ребёнка.
"Я ей достаточно часто говорила: "Нинка, ну что ты не родила тогда?" Вот был бы сейчас у нас с Мишкой старший брат или сестра. Она действительно сделала от отца аборт. При том, что он умолял оставить ребенка. Он знакомил ее со своими родителями. У нее были тогда они живы. Он приводил ее к своим знакомым, чтобы они ее убедили. Она мне говорила: "Ну как тебе объяснить. Мне казалось, что я его привяжу как-то. У него будет камень на шее. Я как бы крылья ему подрежу этим ребенком и себе", — рассказала Анастасия Ефремова в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека".
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.