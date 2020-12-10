Подписчики выпускницы "Фабрики звёзд" уверены, что певица находится в интересном положении.
Не так давно Алекса показала кольцо с бриллиантом на пальце и написала, что сказала своему избраннику да.
Возлюбленным Алексы стал звёздный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Парень расстался со своей беременной супругой, чтобы воссоединиться с бывшей девушкой Тимати.
Потом, однако, поползли слухи, что отношения Алексы с Вячеславом не заладились. Подруги певицы рассказывали о том, что пара рассталась. Подтверждением этих слухов стало то, что с аккаунта певицы исчезли совместные снимки с Дайчевым.
При этом подписчики Алексы разглядели на одном из её снимков округлившийся животик. Женщина снялась в трикотажном костюме, который хорошо показывает каждый изгиб её тела.
Алекса не опровергает данные слухи, что ещё больше укрепляет поклонников певицы в своих догадках.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.