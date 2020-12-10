Алексу, свадьба которой сорвалась, поздравляют с беременностью

Подписчики выпускницы "Фабрики звёзд" уверены, что певица находится в интересном положении.

Не так давно Алекса показала кольцо с бриллиантом на пальце и написала, что сказала своему избраннику да.

Возлюбленным Алексы стал звёздный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Парень расстался со своей беременной супругой, чтобы воссоединиться с бывшей девушкой Тимати.

Потом, однако, поползли слухи, что отношения Алексы с Вячеславом не заладились. Подруги певицы рассказывали о том, что пара рассталась. Подтверждением этих слухов стало то, что с аккаунта певицы исчезли совместные снимки с Дайчевым.

При этом подписчики Алексы разглядели на одном из её снимков округлившийся животик. Женщина снялась в трикотажном костюме, который хорошо показывает каждый изгиб её тела.

Алекса не опровергает данные слухи, что ещё больше укрепляет поклонников певицы в своих догадках.