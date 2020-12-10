Звезде "Голливуда" понадобилась экстренная медицинская помощь.
Причиной недомогания культового актёра США стали жертвы, на которые он пошёл для новой роли. Клуни готовился к роли астронавта в фильме "Полночное небо".
Когда Джорж приступил к съёмкам, он почувствовал острую боль в животе. Врачи диагностировали у актера панкреатит. Медики настоятельно рекомендовали пройти ему курс лечения.
59-летний актёр стремительно скинул вес, похудев за короткое время на 13 килограммов. Это требовалась для того, чтобы убедительно сыграть больного раком астронома, выжившего после глобальной катастрофы.
"Я думаю, я слишком сильно старался сбросить вес и, возможно, не следил за собой", — объяснил актер.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.