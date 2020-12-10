Джордж Клуни попал в больницу

Звезде "Голливуда" понадобилась экстренная медицинская помощь.

Причиной недомогания культового актёра США стали жертвы, на которые он пошёл для новой роли. Клуни готовился к роли астронавта в фильме "Полночное небо".

Когда Джорж приступил к съёмкам, он почувствовал острую боль в животе. Врачи диагностировали у актера панкреатит. Медики настоятельно рекомендовали пройти ему курс лечения.

59-летний актёр стремительно скинул вес, похудев за короткое время на 13 килограммов. Это требовалась для того, чтобы убедительно сыграть больного раком астронома, выжившего после глобальной катастрофы.