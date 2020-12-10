Знакомые продюсера группы "На-на" пытаются выяснить причины ухудшения состояние здоровья шоумена.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасов попал в больницу. PR-директор главного нанайца страны первоначально предположил, что подкосило состояние Бари Каримовича неумеренное употребление препаратов для улучшения потенции.
Спустя время появилась новая версия происшествия.
В организме продюсера обнаружили медикаменты психостимулирующего характера. Медицинская помощь понадобилась продюсеру, так как врачи диагностировали у него передозировку медикаментами.
PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин предположил, что покушение на Бари Каримовича могла совершить семилетняя явовая макака Маша.
Обезьяну, которую оставили у Алибасова знакомые, оказалась любительницей покопаться в лекарствах продюсера.
"Сегодня мы убедились, что это так, когда обезьяна попыталась сделать то же самое у нас на глазах. Когда мы это увидели — нам все стало ясно", — рассказал Горжанкин изданию WomanHit.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.