"Перемешала таблетки в таблетнице": Алибасова пытались отравить

Знакомые продюсера группы "На-на" пытаются выяснить причины ухудшения состояние здоровья шоумена.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов попал в больницу. PR-директор главного нанайца страны первоначально предположил, что подкосило состояние Бари Каримовича неумеренное употребление препаратов для улучшения потенции.

Спустя время появилась новая версия происшествия.

В организме продюсера обнаружили медикаменты психостимулирующего характера. Медицинская помощь понадобилась продюсеру, так как врачи диагностировали у него передозировку медикаментами.

PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин предположил, что покушение на Бари Каримовича могла совершить семилетняя явовая макака Маша.

Обезьяну, которую оставили у Алибасова знакомые, оказалась любительницей покопаться в лекарствах продюсера.