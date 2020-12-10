"Его интересуют только деньги": Отец Децла рассказал о внуке

Отец Кирилла Толмацкого, известного под именем Децл, рассказал о трудностях общения с внуком.

Продюсер Александр Толмацкий расстроен из-за поведения своего внука.

Толмацкий старший объяснил, что впервые увидел 15-летнего внука Тони на похоронах сына. Александр стремился наладить контакт с подростком, однако парень его не порадовал. Толмацкий заметил, что Тони интересует только деньги.

"Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема", — рассказал продюсер.

Александр Толмацкий уверен, что потребительское отношение к родственникам со стороны отца мальчик перенял у матери, которая якобы всегда тянула деньги из Децла.