Отец Кирилла Толмацкого, известного под именем Децл, рассказал о трудностях общения с внуком.
Продюсер Александр Толмацкий расстроен из-за поведения своего внука.
Толмацкий старший объяснил, что впервые увидел 15-летнего внука Тони на похоронах сына. Александр стремился наладить контакт с подростком, однако парень его не порадовал. Толмацкий заметил, что Тони интересует только деньги.
"Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум. А здесь его не чувствуется, это большая проблема", — рассказал продюсер.
Александр Толмацкий уверен, что потребительское отношение к родственникам со стороны отца мальчик перенял у матери, которая якобы всегда тянула деньги из Децла.
"Думает, что сейчас их должны содержать бабушка и дедушка, а не так, как это принято в обществе. Да, если ребенок доброжелательный, ласковый, хочется ему делать подарки, помогать разными способами в решении всех вопросов. Но когда общение становится хамским, подобное намерение у нормальных людей, естественно, пропадает", — посетовал Толмацкий старший.
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