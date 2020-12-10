Автор песни "Музыкант" взыскал с шоу "Голос 60+" 265 тысяч рублей

Музыкант подал в суд на центральный канал страны, так как в эфире без разрешения прозвучали его авторские песни.

Музыкант подал в суд на центральный канал страны, так как в эфире без разрешения автора прозвучали его песни.

Константин Никольский предъявил претензии к руководителям шоу "Голос 60+". Его возмутило то, что Первый канал использовал его песни "Один взгляд назад" и "Музыкант" без согласования с ним.

Ему также не понравилось то, что в песнях сократили текст и музыку.

Автор и исполнитель в первом судебном заседании частично потерпел поражение. Останкинский суд Москвы постановил выплатить Никольскому всего лишь 30 тысяч рублей в качестве компенсации.

Константин Никольский продолжил бороться за свои права и подал апелляцию в суд следующей инстанции. Судебные органы пересмотрели решение и постановили выплатить музыканту еще 235 тысяч рублей.

Ранее Юрий Лоза собирался подавать в суд на Первый канал, так как в шоу "Голос" использовали без его разрешения его песню "Плот".