Появление Моргенштерна в передаче "Давай поженимся" стало полной неожиданностью для поклонников рэпера.
Деятельность телесвах и творчество рэпера Моргенштерна — вещи, на первый взгляд, несовместимые.
Музыкант, который любит эпатировать публику, решил поучаствовать в своеобразном шоу, которое привлекает внимание публики своим провокативным содержанием.
Интернет-остряки отметили, что так как передача Первого канала всё больше напоминает шоу фриков, то Моргенштерн хорошо вписался в концепцию шоу.
Анонсировала необычный выпуск на своей страничке в Instagram главная телесваха страны Лариса Гузеева.
Иван Ургант в своём шоу не упустил возможности поиронизировать над таким "адским миксом".
Ведущий съязвил, назвав появление Моргенштерна в гостях у Гузеевой уникальным случаем. Он отметил, что впервые в студии одновременно оказались два человека с татуировкой "666".
"Последний раз так было на съемочной площадке фильма "Жестокий романс" в сцене: "Эх, Лариса Дмитриевна, продал я свою ласточку", — пошутил Урнант в своём вечернем шоу.
Развитие событий Ургант видит в соединении сердец.
"Нас ждет одно из двух: либо на сцене будет выступать Алишер Сябитов, либо программу будет вести Роза Моргенштерн", — сказал ведущий шоу "Вечерний Ургант".
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.