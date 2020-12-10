Ургант пошутил о свадьбе Розы Сябитовой и Моргенштерна

Появление Моргенштерна в передаче "Давай поженимся" стало полной неожиданностью для поклонников рэпера.

Деятельность телесвах и творчество рэпера Моргенштерна — вещи, на первый взгляд, несовместимые.

Музыкант, который любит эпатировать публику, решил поучаствовать в своеобразном шоу, которое привлекает внимание публики своим провокативным содержанием.

Интернет-остряки отметили, что так как передача Первого канала всё больше напоминает шоу фриков, то Моргенштерн хорошо вписался в концепцию шоу.

Анонсировала необычный выпуск на своей страничке в Instagram главная телесваха страны Лариса Гузеева.

Иван Ургант в своём шоу не упустил возможности поиронизировать над таким "адским миксом".

Ведущий съязвил, назвав появление Моргенштерна в гостях у Гузеевой уникальным случаем. Он отметил, что впервые в студии одновременно оказались два человека с татуировкой "666".

"Последний раз так было на съемочной площадке фильма "Жестокий романс" в сцене: "Эх, Лариса Дмитриевна, продал я свою ласточку", — пошутил Урнант в своём вечернем шоу.

Развитие событий Ургант видит в соединении сердец.