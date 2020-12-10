Сестра обвинила исполнителя хита "Чёрный бумер" в насилии

Сестра рэпера Сереги вступилась за жену брата, у которой он отобрал детей.

Бывшая супруга Сергея Пархоменко, известного под сценическим именем Серёга, рассказала, что рэпер увез двух её сыновей и не разрешает ей встретится с детьми.

Серёга записал видео, на котором подробно объяснил, как воспитывает сыновей. Рэпер пытается дисциплинировать ребят с помощью спорта и жёсткого распорядка дня.

"Принципиально не кричу на детей, не повышаю голос, не применяю физические наказания. Я сразу так постановил и придерживался этих принципов… У моих детей есть ответственность, график, режим. Четкие задачи, которые им поставили", — объяснил музыкант в видеоролике.

Сестра рэпера Серёги Алёна рассказала о непростом характере брата. Женщина, которая танцевала в его группе, призналась, что брат жестоко к ней относился.

"Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Сколько еще унизительных, пронизанных сексизмом и отвращением фраз я услышу. Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства", — объяснила сестра Пархоменко.

Алёну возмутило то, что рэпер отнял детей у матери.