Азиза рассказала о тайном романе с Александром Абдуловым

Певица рассказала о непродолжительной истории любви с одним из обворожительных актёров отечественного кино.

По словам Азизы, Абдулова привлекла ее восточная внешность. При первой встречи он просил её петь песни с восточным колоритом.

"Он говорил: "Это как "Тысяча и одна ночь", Шахерезада". Я поняла, что ему нравятся восточные девушки. Он меня так называл странно — Хлопчонок, от слова "хлопок". У нас же в Узбекистане хлопок выращивается. Всё говорил, Азизенок-Хлопчонок", — рассказала певица в эфире канала НТВ.

Отношения развивались стремительно. Сначала они вместе ходили в рестораны, а потом проводили ночи "с видом на Кремль".

Певица из Узбекистана назвала свой роман с Абдуловым красивым, приятным, достойным. Ей запомнился грустный взгляд Абдулова, который часто задумывался о чём-то серьёзном.

Азиза рассказала, что после смерти Абдулова она общалась с его второй женой Юлией, которой было известно о его романе с певицей.