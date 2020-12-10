Подруга Асмус объяснила, почему актриса развелась с Харламовым

Причины развода актрисы с юмористом до сих пор не дают покоя поклонникам звёздной четы.

Объяснения Гарика Харламова, который уверил, что они с Кристиной Асмус просто не сошлись характером, нисколько не удовлетворили хейтеров.

Делались различные предположения по поводу расставания одной из заметных пар шоу-бизнеса.

Павел Воля предположил, что Кристина развелась с Гариком из-за его пристрастия к гаджетам. Харламов, испытывающий непреодолимую тягу к телефону, будто бы не уделял Асмус должного внимания.

Женщина по имени Юлия, которая назвала себя подругой Кристины Асмус, представила свою точку зрения на разрыв отношений актрисы и комика.

"Кристину раздражал его живот, его полнота, неопрятность, одышка. Они поженились, когда Гарик был худеньким, но уже на стадии развода он не выглядел привлекательным мужчиной", — объяснила Юлия порталу Popcake.

Женщина уверена, что причиной расставания Кристины с Гариком было то, что Харламов себя запустил в физическом плане.

Она считает, что рядом с Асмус "должен быть красивый мужчина, а не бегемот".