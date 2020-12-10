Причины развода актрисы с юмористом до сих пор не дают покоя поклонникам звёздной четы.
Объяснения Гарика Харламова, который уверил, что они с Кристиной Асмус просто не сошлись характером, нисколько не удовлетворили хейтеров.
Делались различные предположения по поводу расставания одной из заметных пар шоу-бизнеса.
Павел Воля предположил, что Кристина развелась с Гариком из-за его пристрастия к гаджетам. Харламов, испытывающий непреодолимую тягу к телефону, будто бы не уделял Асмус должного внимания.
Женщина по имени Юлия, которая назвала себя подругой Кристины Асмус, представила свою точку зрения на разрыв отношений актрисы и комика.
"Кристину раздражал его живот, его полнота, неопрятность, одышка. Они поженились, когда Гарик был худеньким, но уже на стадии развода он не выглядел привлекательным мужчиной", — объяснила Юлия порталу Popcake.
Женщина уверена, что причиной расставания Кристины с Гариком было то, что Харламов себя запустил в физическом плане.
Она считает, что рядом с Асмус "должен быть красивый мужчина, а не бегемот".
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