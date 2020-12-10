Анастасия Костенко прифотошопила Mercedes к своему снимку

Модель облагородила реальность, украсив городской пейзаж дорогой иномаркой.

Супруга футболиста Дмитрий Тарасова запечатлела себя на фоне новостройки. Эстетическое чувство подсказало Анастасии Костенко, что сдади не хватает хорошего автомобиля.

Анастасия Костенко, которую не устают обвинять в том, что она увела супруга у Ольги Бузовой, рассуждала о хороших моментах 2020 года.

Модель объяснила, что ей уходящий год запомнился рождением ребёнка и переездом в город Казань. Он также похвасталась тем, что ей выпала честь вести спортивное шоу, посвященное хоккею.

Внимание подписчиков привлёк автомобиль Mercedes на заднем плане. Фолловеры без труда определили, что машина прифотошоплена к снимку.

Это очень позабавило хейтеров, которые разглядели в этом "интернет-моветон", который применяют те, кто хочет показывать свою крутость и "понты".