Экс-жена Джигарханяна поддержала высказывание Петросяна

Резонансное высказывание Евгения Петросяна о мучительной смерти Армена Джигарханяна одобрила бывшая супруга народного артиста СССР Виталина Цымбалюк-Романовская.

Женщина заявляла о том, что Джигарханяну не обеспечили должный медицинский уход, поэтому он сильно страдал в последние годы своей жизни.

Слова Петросяна полностью совпали с мнением пианистки.

"Да, безусловно, у Евгения Вагановича правильная информация (об обстоятельствах смерти Джигарханяна), к сожалению", — сказала Цымбалюк-Романовскую в интервью "Пятому каналу".

Пасынок артиста Степан Джигарханян уверен, что Петросян основывается в своих суждениях как раз на высказываниях Виталины.

Степан упрекнул юмориста в том, что он говорит о серьезных вещах, опираясь на слухи. Наследник народного артиста уверил, что Армену Борисовичу обеспечили хороший уход, а за его здоровьем следили лучшие врачи.

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян объяснил, что Петросян не мог знать о состоянии артиста, так как никогда не был близко знаком с Аременом Борисовичем.