Агата Муцениеце подогрела слухи о своей помолвке

Поклонники актрисы страстно желают, чтобы Агата обрела счастье в личной жизни.

Каждый мужчина, замеченный рядом с Агатой Муцениеце, воспринимается как потенциальный бойфренд.

Актриса подзадорила слухи о том, что она после тяжёлого развода с Павлом Прилучным обрела любовь.

Ведущая программы "Честный развод" опубликовала в Instagram снимок в платье, которое показалось подписчикам похожим на свадебное.

Муцениеце сейчас отдыхает на Мальдивах. Поклонники актрисы предположили, что она там, возможно, с возлюбленным.

На такие мысли интернет-пользователей навела сама Агата. Она опубликовала снимок, на котором акцентировала внимание подписчиков на шикарном бриллиантовом кольце, которое красуется на её пальце.

"Колечко, на память колечкооооо, вот прямо крутится в голове почему-то эта песня", — написала Агата под снимком.

Мечтательные фанаты тут же приняли украшение за помолвочное кольцо. Посыпались многочисленные вопросы любопытных.

"Агата, хватит нас мучить! Вы все-таки обручились или нет!?" — вопрошают нетерпеливые подписчики.

Сама Муцениеце предпочитает сохранять интригу.