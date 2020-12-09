Смерть девушки Валентины Григорьевой, свидетелями которой стали подписчики блогера Стаса Решетникова, получила громкую общественную огласку.
Парень Валентины продолжал снимать интернет-стрим, несмотря на то, что девушка скончалась.
Решетников заключён под стражу. В данный момент выясняется, что стало причиной смерти Валентины.
Девушка, которая приехала покорять Москву, мечтала о карьере актрисы. Вместо этого ей пришлось стать марионеткой у блогера, который превратил насилие в контент.
Из родственников у девушки остался только отец и сёстры. Мать и бабушка умерли несколько лет назад.
Одна из сестёр прибыла в Москву из Краснодара, однако не может забрать тело Валентины, так как у неё нет средств на дорогостоящую транспортировку.
Отец Валентины отказался нести какие-либо затраты на похороны дочери.
"У нас нет таких финансов. Мы живем в станицах. Нет средств доставить тело домой", — говорят родственники Валентины Григорьевой.
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