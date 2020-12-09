У сестры девушки, погибшей в прямом эфире, нет денег на похороны

Смерть девушки Валентины Григорьевой, свидетелями которой стали подписчики блогера Стаса Решетникова, получила громкую общественную огласку.

Парень Валентины продолжал снимать интернет-стрим, несмотря на то, что девушка скончалась.

Решетников заключён под стражу. В данный момент выясняется, что стало причиной смерти Валентины.

Девушка, которая приехала покорять Москву, мечтала о карьере актрисы. Вместо этого ей пришлось стать марионеткой у блогера, который превратил насилие в контент.

Из родственников у девушки остался только отец и сёстры. Мать и бабушка умерли несколько лет назад.

Одна из сестёр прибыла в Москву из Краснодара, однако не может забрать тело Валентины, так как у неё нет средств на дорогостоящую транспортировку.

Отец Валентины отказался нести какие-либо затраты на похороны дочери.