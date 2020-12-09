Мама Александра Морозова приняла "внебрачную дочь" сына

Бездетный юморист сдал тест ДНК, желая установить, является ли он отцом девушки из Магнитогорска.
Мимолётное увлечение юности могло закончиться для Александра Морозова отцовством. Юморист объяснил, что встречался с девушкой по имени Галя, которая могла родить от него ребёнка.
26-летняя Анастасия, пришедшая на программу "ДНК", рассказала печальную историю своей жизни.
Девушка поведала, что её отдали в дом малютки, когда она была совсем крохой. Ребёнок чуть не погиб от переохлаждения. Её чудом удалось спасти. Когда она выросла, у неё появились основания предполагать, что является дочерью популярного юмориста.
Александр Морозов благосклонно отнесся к Анастасии, которая заявляет права на родство с ним. Он подбадривал девушку, которая очень волновалась, придя на телевизионную передачу.
Эксперт начала было озвучивать результаты теста ДНК, однако её прервала мама юмориста.
Женщина, которая давно мечтала о внуках, так была растрогана историей Анастасии, что заявила, что не хочет слышать результаты теста.
"Каким бы ни был результат, Настя будет нашей. Хочу, чтобы она с нами общалась!", — не сдерживая слёзы, сказала Людмила Морозова.
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