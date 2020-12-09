Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Эпидемиолог оценил влияние COVID-19 на потомство
В США произошло крушение истребителя F-16
Допинг-пробы Олимпиады в Сочи будут перепроверены ещё раз
Выдержанные сыры увеличивают продолжительность жизни на 25%
Япония планирует провести совместные учения с США и Францией
В "Формуле-1" задумались о лишении Мазепина суперлицензии
Депутат сообщила о "пинг-понге" между "Единой Россией" и мэрией Москвы
Биологи раскрыли тайну спячки американских сусликов
"Яндекс" будет доставлять заказы с помощью робота-курьера

Мама Александра Морозова приняла "внебрачную дочь" сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бездетный юморист сдал тест ДНК, желая установить, является ли он отцом девушки из Магнитогорска.

Мама Александра Морозова приняла "внебрачную дочь" сына

Мимолётное увлечение юности могло закончиться для Александра Морозова отцовством. Юморист объяснил, что встречался с девушкой по имени Галя, которая могла родить от него ребёнка.

26-летняя Анастасия, пришедшая на программу "ДНК", рассказала печальную историю своей жизни.

Девушка поведала, что её отдали в дом малютки, когда она была совсем крохой. Ребёнок чуть не погиб от переохлаждения. Её чудом удалось спасти. Когда она выросла, у неё появились основания предполагать, что является дочерью популярного юмориста.

Александр Морозов благосклонно отнесся к Анастасии, которая заявляет права на родство с ним. Он подбадривал девушку, которая очень волновалась, придя на телевизионную передачу.

Эксперт начала было озвучивать результаты теста ДНК, однако её прервала мама юмориста.

Женщина, которая давно мечтала о внуках, так была растрогана историей Анастасии, что заявила, что не хочет слышать результаты теста.

"Каким бы ни был результат, Настя будет нашей. Хочу, чтобы она с нами общалась!", — не сдерживая слёзы, сказала Людмила Морозова.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
В США произошло крушение истребителя F-16
Допинг-пробы Олимпиады в Сочи будут перепроверены ещё раз
Мама Александра Морозова приняла "внебрачную дочь" сына
Выдержанные сыры увеличивают продолжительность жизни на 25%
Япония планирует провести совместные учения с США и Францией
В "Формуле-1" задумались о лишении Мазепина суперлицензии
Депутат сообщила о "пинг-понге" между "Единой Россией" и мэрией Москвы
"Глупый человек": сын Джигарханяна прокомментировал заявление Петросяна
Биологи раскрыли тайну спячки американских сусликов
"Яндекс" будет доставлять заказы с помощью робота-курьера
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Новости Белоруссии
Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Любовь Степушова В Азербайджане не нашли политики в действиях Россельхознадзора Любовь Степушова Василий Амирджанов Рогозин попросил россиян придумать замену МКС Василий Амирджанов Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер
Комментарии
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Москва-Берлин: точка разрыва уже пройдена?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Полицейские теперь имеют право проникать в квартиры и вскрывать машины
В Подмосковье из-за наркотиков умер сын миллиардера
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Оппозиция Белоруссии озвучила шесть сценариев будущего страны
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Как России уйти от западной кабалы
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников