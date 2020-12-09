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"Глупый человек": сын Джигарханяна прокомментировал заявление Петросяна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Предположения, которые раньше звучали только из уст Виталины Цымбалюк-Романовской, о том, что за Арменом Джигарханяном плохо ухаживали в последние дни его жизни, неожиданно озвучил Евгений Ваганович.

"Глупый человек": сын Джигарханяна прокомментировал заявление Петросяна

Когда речь зашла о расставании с Еленой Степаненко, Евгений Петросян в передаче "Эмпатия Манучи" сделал шокирующее заявление.

"Вы знаете, как он умер? В каком состоянии? Не знаете… Я вам расскажу: он сгнил, лежа в постели. В муках и адских болях… Сгнил, потому что никто к нему не подходил. Не знали об этом?… У него был диабет. Он нуждался в точных по времени уколах, которые ему никто не делал…" — заявил юморист.

Сына Армена Джигарханяна Степана слова Петросяна очень возмутили. Он уверен, что комик сделал такие выводы, основываясь на словах экс-супруги народного артиста Виталины. Степан отметил, что Петросян никогда не был близко знаком с Арменом Борисовичем.

"Такого откровенного бреда, явно подсказанного со стороны, из уст Петросяна мне еще слышать не приходилось… Лишь очень безответственный и глупый человек может позволить себе делать столь громкие публичные заявления с чужих слов", — сказал наследник Джигарханяна.

Степан уверил, что Армен Борисович находился под наблюдением лучших врачей и что за ним ухаживала его мать Татьяна Власова, а также нанятая помощница-сиделка.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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