Лоза ответил Шаляпину по поводу уплывшего плота

Автор хита "Плот" продолжил полемику с выпускником "Фабрики звёзд"

Прохор Шаляпин недавно пожаловался на то, что Юрий Лоза в своём стремлении критиковать коллег по шоу-бизнесу добрался и до него.

По словам Шаляпина, композитор обидел его, назвав полный нулём. Молодой исполнитель возмутился, отметив, что он образованный человек, так как окончил академию имени Гнесиных.

Чтобы побольнее уколоть обидчика, Шаляпин сказал, что плот Лозы уплыл ещё тридцать лет назад.

Лоза не остался в долгу, продолжая утверждать, что Шаляпин ничего собой не представляет.