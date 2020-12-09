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Лоза ответил Шаляпину по поводу уплывшего плота

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Автор хита "Плот" продолжил полемику с выпускником "Фабрики звёзд"

Лоза ответил Шаляпину по поводу уплывшего плота

Прохор Шаляпин недавно пожаловался на то, что Юрий Лоза в своём стремлении критиковать коллег по шоу-бизнесу добрался и до него.

По словам Шаляпина, композитор обидел его, назвав полный нулём. Молодой исполнитель возмутился, отметив, что он образованный человек, так как окончил академию имени Гнесиных.

Чтобы побольнее уколоть обидчика, Шаляпин сказал, что плот Лозы уплыл ещё тридцать лет назад.

Лоза не остался в долгу, продолжая утверждать, что Шаляпин ничего собой не представляет.

"Дайте почитать его книги или послушать песни. Он ничего не сделал в этой жизни, чтобы меня это заинтересовало. Люди по сути своей хотели бы быть известными, знаменитыми. Всем нужна минута славы. Они пытаются разными способами привлечь внимание", — объяснил композитор порталу Teleprogramma. pro.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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