Скончался актёр Александр Самойлов

Актёр, известный по ролям в таких фильмах, как "Зимородок", "Две судьбы", "На безымянной высоте", "Марш Турецкого", "Солдаты", "Знахарь", "Глухарь", "Балабол" и многих других, ушёл из жизни в возрасте 68 лет.

О смерти заслуженного артиста России Александра Самойлова рассказала поэтесса Мария Ватутина на своей странице в Facebook.

"У нашего театра (МХАТ им. Горького. — RNS) сегодня горе. Ушел Александр Самойлов. Артист с большой буквы. Он еще значится в лежащем передо мной распределении на Фирса в "Вишневом саде"… Я, конечно, его лично не знала, видела на репетициях только. Но ведь мы все его знаем по огромному количеству ролей в кино. Артист по природе, по генам, на молекулярном уровне", — написала Ватунина.

Сообщается, что актер умер в результате продолжительной болезни.