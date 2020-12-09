"Я, дурак, влюбился в дуру": Крид женился на Нюше в новом клипе

Экс-возлюбленные смоделировали ситуацию со свадьбой и рождением ребёнка.

Поклонники Егора Крида и Нюши были растроганы тем, что певица и певец, которым в жизни не удалось создать семью, показали свою альтернативную жизнь в новом клипе.

В своей песне "Мистер и миссис Смит" звёзды, которым пророчили брак, решили продемонстрировать, как могла бы сложиться их совместная жизнь.

Нюша счастлива с Игорем Сивовым, с которым воспитывает дочь Симбу. Егор Крид сохраняет статус завидного жениха, купаясь во внимании поклонниц. Благополучие в личной жизни исполнителей позволило им с улыбкой отнестись к их ушедшим в прошлое отношениям.

"Этот дуэт, этот клип — послание всем бывшим. Очень важно отпускать прошлое… Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя. И от этого зависит ваше будущее. Самое важное — быть счастливым. Цените моменты счастья в прошлом и настоящем", — написала Нюша в личном микроблоге.

Егор Крид же в ответ поблагодарил свою пассию из прошлого за любовь и за разбитое сердце.