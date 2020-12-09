В 2021 год певица и хоккеист выступят свободными от супружеских уз людьми.
Суд, который откладывался с весны этого года из-за пандемии коронавируса, наконец состоялся.
Судебные органы в первую очередь позаботились об интересах четырехлетней дочери звёздной пары Таисии. Иван Телегин должен выплачивать дочери алименты в размере 1/4 своих доходов.
Теперь паре, отношения которой не выдержали испытание времени, предстоит раздел имущества. Юристы предполагают, что делить недвижимость и счета Пелагея и Телегин будут долго.
Затруднит раздел то, что некоторая недвижимость супругов была взята в ипотеку. Споры также могут возникнуть из-за многочисленных банковских вкладов экс-супругов.
По словам адвоката Пелагеи, судебные тяжбы на раздел имущества затеял Телегин. Юрист уверил, что Пелагея не претендовала ни на что и подала только на развод и алименты.
"После изучения всех имеющихся документов и сравнения их с иском Телегина есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела, Чтобы установить истину, нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так как это установлено Семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту", — рассказал "СтарХиту" юрист Пелагеи.
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