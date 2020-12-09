Пелагея и Иван Телегин официально расторгли брак

В 2021 год певица и хоккеист выступят свободными от супружеских уз людьми.

Суд, который откладывался с весны этого года из-за пандемии коронавируса, наконец состоялся.

Судебные органы в первую очередь позаботились об интересах четырехлетней дочери звёздной пары Таисии. Иван Телегин должен выплачивать дочери алименты в размере 1/4 своих доходов.

Теперь паре, отношения которой не выдержали испытание времени, предстоит раздел имущества. Юристы предполагают, что делить недвижимость и счета Пелагея и Телегин будут долго.

Затруднит раздел то, что некоторая недвижимость супругов была взята в ипотеку. Споры также могут возникнуть из-за многочисленных банковских вкладов экс-супругов.

По словам адвоката Пелагеи, судебные тяжбы на раздел имущества затеял Телегин. Юрист уверил, что Пелагея не претендовала ни на что и подала только на развод и алименты.