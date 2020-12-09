Актёр, получивший 7,5 лет лишения свободы, обратился письменно к родственникам погибшего в ДТП мужчины.

Михаил Олегович раскаялся и объяснил, что понимает чувства детей, оставшихся без отца.

В своём письме он объяснил, что скучает по своему отцу, который ушёл из жизни 20 лет назад. Ефремов попросил прощения у людей, потерявших по его вине близкого человека.

"Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей вообще-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил. Прошу вас, Валерий, простите меня. Все, что будет в моих силах, я постараюсь сделать для вас и вашей семьи. Я понимаю, что нет мне никакого прощения, но все-таки прошу вас: проявите милосердие, простите меня", — написал актёр в письме, которое попало в руки вдове Захарова, а потом дошло и до его младшего сына Валерия.