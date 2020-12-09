У певицы сорвалось выгодное выступление.
Валерия, которая с супругом Иосифом Пригожиным жаловалась на безденежье, осталась без выступления в Новогоднюю ночь.
Иосиф Пригожин рассказал, что Валерии пришлось отказаться от выступления из-за того, что в городе, в котором планировался концерт, запрещены мероприятия после одиннадцати вечера.
Из-за временных ограничений продюсер принял решение отказаться от выступления и даже вернул все деньги организаторам (около девяти миллионов рублей).
При этом Пригожин отметил, что Валерия готова рассмотреть другие предложения.
"Естественно, раньше не было смысла обсуждать другие предложения, мы готовы были работать в рамках договора, пока не вмешались обстоятельства. Но сейчас, если у нас появится новое предложение, мы его примем и будем в новогоднюю ночь работать", — рассказал продюсер в интервью с РИА "ФАН".
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