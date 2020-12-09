Валерия вернула деньги за новогодний корпоратив заказчикам

У певицы сорвалось выгодное выступление.

Валерия, которая с супругом Иосифом Пригожиным жаловалась на безденежье, осталась без выступления в Новогоднюю ночь.

Иосиф Пригожин рассказал, что Валерии пришлось отказаться от выступления из-за того, что в городе, в котором планировался концерт, запрещены мероприятия после одиннадцати вечера.

Из-за временных ограничений продюсер принял решение отказаться от выступления и даже вернул все деньги организаторам (около девяти миллионов рублей).

При этом Пригожин отметил, что Валерия готова рассмотреть другие предложения.